Tunca Bengin: Salgın sonrası küresel liderlik, uluslararası ittifakların durumu ne olur?

AB ve kurumları krizle mücadelede yetersiz kaldı. NATO ise henüz virüsle mücadeleye aktif olarak katılmış değil. NATO’nun patronu ABD’nin durumu ise ortada. Bu yüzyılın en büyük küresel krizi olarak nitelenen koronavirüs ile mücadelede bırakın ‘küresel bir liderlik‘ göstermeyi, kendi ülkesi için bile çaresiz kalmış durumda. Ama bu arada da aynı virüse karşı savaş veren İran’a uyguladığı ambargoyu sağlık malzemelerinde dahi hafifletmiyor. Hem de BM’nin bu konudaki talebine rağmen.

Koronavirüs salgını sonrası küresel liderlik, uluslararası ittifakların durumu ne olur sorusu anlamlı. Özellikle de NATO ve AB’nin geleceği açısından.

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Tunca Bengin’in yazısı