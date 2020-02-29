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Yaramazlara biraz batar!

Tunca Bengin: Rejimi cesaretlendiren, önünü açan bizzat Rusya

Evet, hain saldırı sonrasında Rusya Savunma Bakanlığı’ndan “Türk askeri olmaması gereken bölgede rejim jetlerince vuruldu, Rus uçakları Türk askerinin vurulduğu bölgede kullanılmadı” gibisinden açıklamalar geldi ama bunların bildik siyasi manevralar olduğu malum.

Hele de Türkiye’ye hava sahasını kapatan Rusya’nın rejim uçaklarına yol verdiği, önünü açtığı dikkate alındığında. Yani böyle bir alçaklıktan sorumlu olması için Rusya’nın doğrudan kendisinin bombalaması şart değil. Rejimi cesaretlendiren, önünü açan bizzat Rusya. Bu bağlamda da saldırıyı bilerek, isteyerek azmettirdiği ya da göz yumduğu çok açık ve net. Dahası, yapılan açıklamada böylesine bir alçak saldırı nedeniyle duyulan bir üzüntü ve şehitler için tek bir başsağlığı sözcüğü dahi yok. Tıpkı daha önceki saldırılarda olduğu gibi. Zaten yaralılara yardıma giden ambulansları dahi vuran, vurdurtan bir zihniyetten daha ne beklenir ki…

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Tunca Bengin’in yazısı

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