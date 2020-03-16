Tunca Bengin: Panik görüntüleri yok ancak bu sokaktaki endişe havası bitti anlamına gelmiyor

Türkiye koronavirüs salgınına karşı Çin’de başladığı andan itibaren aldığı ve sürekli yenileri eklenen tedbirlerle risklere karşı güven düzeyini daha da artırdı. Bir yandan da toplumu bilinçlendirme adına bilgi bombardımanı devam ediyor. Dolayısıyla da ilk korona virüs vakası resmen açıklandığında market raflarının boşaltılması gibi panik görüntüleri yok ancak bu sokaktaki endişe havası bitti anlamına gelmiyor. Çünkü evlere makarna stoklama durumu söz konusu değil ama maske ve el dezenfekte jellerini edinmek hala sıkıntılı ya da pahalı.
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İnsanlar nasıl kötü olur?
Sokrates bile “Kimse bile bile kötü değildir” diyerek, kötülüğün bilgisizlikten geldiğini savunmuştu.
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Hastane dışı karantina uygulaması: ‘Evde kalma şartıyla taburcu edildim’
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