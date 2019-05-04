Tunca Bengin: Ortak devriye formülüne ihtiyatlı yaklaşmakta yarar var

Güvenli bölge konusunda yapıcı arayış algısı veren ABD’nin gerçek niyetinin terör örgütü YPG/PKK’yı güvence altına almak olduğu çok açık. Evet, ABD’nin Suriye özel temsilcisi Jeffrey “Türkiye’nin tüm güvenlik endişeleri giderilecek” gibisinden sözler ediyor ama ABD’nin öngördüğü ya da kafasındaki formül diye konuşulanlar daha çok terör örgütünü koruyup kollamaya dönük tuzaklar içeriyor.

Özellikle de ABD’nin verdiği sözler konusundaki sabıkası dikkate alındığında… Dolayısıyla, 32 kilometre derinlikte Türkiye-ABD askerlerinin ortak devriye formülüne de ihtiyatlı yaklaşmakta yarar var.

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Tunca Bengin’in yazısı