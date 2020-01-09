Tunca Bengin: Ortadoğu’da tansiyon düştü ama yüksek ateş durumu devam ediyor

Günlerdir konuşulan misilleme senaryolarında İran düğmeye bastı ve Irak’taki ABD üslerini balistik füzelerle vurdu. Trump da İran’a karşı yaptırım kararı aldı. Dolayısıyla Ortadoğu’da tansiyon düştü ama yüksek ateş durumu devam ediyor. Hem olayların gelişme süreci hem de bundan sonrası ne olur açısından. Çünkü karşılıklı adımlar atıldı; hesap şimdilik kapandı mı yoksa bu saldırı zamana yayılacak bir serinin kıvılcımı mı noktası flu.

Tunca Bengin’in yazısı