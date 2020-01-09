Tunca Bengin: Ortadoğu’da tansiyon düştü ama yüksek ateş durumu devam ediyor

Günlerdir konuşulan misilleme senaryolarında İran düğmeye bastı ve Irak’taki ABD üslerini balistik füzelerle vurdu. Trump da İran’a karşı yaptırım kararı aldı. Dolayısıyla Ortadoğu’da tansiyon düştü ama yüksek ateş durumu devam ediyor. Hem olayların gelişme süreci hem de bundan sonrası ne olur açısından. Çünkü karşılıklı adımlar atıldı; hesap şimdilik kapandı mı yoksa bu saldırı zamana yayılacak bir serinin kıvılcımı mı noktası flu.
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CHP’li vekil: 24 kararnameyi düzeltmek için 31 kararname çıkarıldı
CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin başladığı Temmuz 2018’den bu yana 55 Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarıldığını hatırlatarak, ilk etapta çıkarılan 24 kararnamenin daha sonra çıkarılan 31 kararnameyle düzeltilmek istendiğini söyledi. Toprak bunun yeni sistemin sağlıklı işlemediğini gösterdiğini savundu.
Kuveytli fondan, giyim firması Yargıcı’yı satma kararı
Ağırlıklı olarak kadın hazır giyim markası üzerine yoğunlaşan Yargıcı’nın hisseleri ile ilgili stratejik opsiyonlar ve satış için ön görüşmeleri yapmak üzere danışmanlık şirketi Pragma yetkilendirildi.
Çavuşoğlu bölgedeki gelişmeleri görüşmek üzere Irak’a gidiyor
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin İran’lı general Kasım Süleymani’yi öldürmesi ile artan gerginliğin azaltılması amacıyla yarın Irak’ı günübirlik ziyaret edecek.
Netanyahu’dan ‘uyarı’: Kim İsrail’e saldırmaya çalışırsa çok sert yanıt alır
İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, ülkesine saldırı olması durumunda ‘şiddetle yanıt verileceği’ uyarısında bulunurken ABD’nin İran ordu komutanlarından Kasım Süleymani’ye düzenlediği saldırıya desteklerini yineledi.
CHP’den üniversite öğrencilerine ücretsiz yemek için yasa teklifi
CHP, üniversite öğrencilerinin beslenme masraflarının ücretsiz karşılanması için yasa teklifi hazırladı.