Tunca Bengin: Kılıçdaroğlu tek ses görüntüsü veriyor

Şimdilerde ise kuruluşundan bugüne 36 olağan ve 19 olağanüstü kurultay gören CHP, 37. Olağan Kurultay için gün sayıyor ama partide kronikleşmiş genel başkanlık çekişmeleri ve hesaplarının esamesi yok. Yerel seçimlerdeki sonuçların, yani seçmenin ya da sandığın kerameti işte…

Dolayısıyla da bir kurultay öncesinde Kılıçdaroğlu uzunca bir zamandır pek fazla tanık olmadığımız kadar partiye hakim, hatta tek ses görüntüsü veriyor. Evet, CHP Milletvekili Aytuğ Atıcı kurultayda Kılıçdaroğlu’na karşı aday olacağını duyurdu ve onun dışında da Selin Sayek Böke, İlhan Cihaner, Fikri Sağlar ve Umut Oran gibi isimler de konuşuldu konuşuluyor ama öngörüler daha çok Muharrem İnce’nin dediği gibi bunun ‘Kurultay değil demokrasicilik oyunu’ olduğu şeklinde.

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Tunca Bengin’in yazısı