Tunca Bengin: Kılıçdaroğlu ‘ince’ ve zor hesap sürecinde kritik virajda

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu “Saraydan para alıp parti kurmak isteyenler var” çıkışıyla yine gündem yarattı. Siyasi arenada günlerdir CHP konuşuluyor, tartışılıyor ama genel havaya bakıldığında bunların partiye ne kadar yaradığı da bir başka tartışma konusu. Çünkü iddiaların somutlaştırılamaması durumunda zaten eksilerdeki güvenilirliği hepten kaybetme riski var. Dahası, bu gibi çıkışların hedefe konulan isimlere yarama olasılığı da söz konusu. Yani ülke sorunlarını çözüme dönük vaatlerinde sıkça hesap uzmanlığını referans göstere Kılıçdaroğlu’nun bu gibi çıkışlarında ciddi hesap hataları olabilir.

(…)Özetle; Kılıçdaroğlu “ince” ve zor hesap sürecinde kritik virajda. Çünkü hesap hatalarının hem teşkilatta, hem seçmeninde kırgınlık, küskünlük dozajını daha da tetikleme olasılığı söz konusu…

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Tunca Bengin’in yazısı