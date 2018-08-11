Tunca Bengin: İYİ Parti’nin daha doğru dürüst bir yol haritası bile yok

İYİ Parti’nin öncelikli hedefi hareketi siyasi bir yörüngeye oturtmak. Çünkü 24 Haziran öncesinde farklı konumlarda nitelendirilen ancak “sandık şokuyla” hem genel başkanlık hem de parçalanma kaosuna sürüklenen İYİ Parti’nin daha doğru dürüst bir yol haritası bile yok. Evet, çıkış noktasında milliyetçi, muhafazakâr, liberal hatta demokratik sol gibi farklı eğilimleri birleştirmeye dönük, Özal’ı anımsatan bir felsefe hevesi vardı ama ortaya çıkan vitrin ve aday görüntüleriyle bunların hepsi havada kaldı.

Yani bırak farklı siyasi eğilimleri birleştirmeyi, partinin ana omurgasını oluşturan MHP’den kopanlar arasında dahi kırgınlıklar, küskünlükler patlak verdi.

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…İlk bakışta hareketlilik MHP kökenliler, ANAP, DYP orijinliler ve sayıları az da olsa muhafazakârlar arasında; üç boyutlu gibi görünse de aslında her gruba göre kendi ekseni etrafında yaşanan sıkıntılar da söz konusu. Özellikle de ana omurgayı oluşturan MHP orijinliler açısından.

Zira onlar da Koray Aydın, Müsavat Dervişoğlu organizasyonu, Prof. Ümit Özdağ grubu ve Meral Akşener’le birlikte hareket eden eski MHP il başkanları ve yöneticileri olmak üzere üç ayaklı bir görüntü içinde…

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Tunca Bengin’in yazısı