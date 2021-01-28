Tunca Bengin: İnce’ye ‘Tek başımıza iktidar olacağız’ iddiasının formülünü sordum

Dolayısıyla, Muharrem İnce’yi aradım, hem gelişmeleri hem de gündemdeki “tek adam” tartışması ve Nevşehir toplantısı sonrasındaki “50+1 alacağız, tek başımıza iktidar olacağız” iddiasının formülünü sordum. Aramızda geçen konuşma şöyleydi:

(…)50 artı 1 iddianız nasıl gerçekleşecek?

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Bakın bu millet bir umut arıyor. Yani 2002’de millet ne yaptı? Parlamentodaki bütün partileri tasfiye etti. Ben milletin yeniden bunu yapacağına inanıyorum. İyi anlatabilirsek derdimizi, bunların hepsini tasfiye edeceğine inanıyorum. İlk turda alacağız diye yola çıkacağız. Ha ilk turda alamadık, herhalde Cumhur İttifakı’na gidecek halimiz yok. Bunu herkes bilir.

Baştan, “Gelin ittifak yapalım” denirse?

Hayır, hayır… Hiçbirinde yokuz, biz 50 artı 1 için çalışacağız, seçimlere üç dört ay kaldı mı, bu iktidarı değiştirmek için tabii ki ittifak yaparız. Ama bu günün işi değil ittifaklar, şartlara göre hepsiyle ittifaklar konuşulabilir. Cumhur İttifakı hariç.

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Tunca Bengin’in yazısı