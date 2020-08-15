Tunca Bengin: İnce’nin söylemleri her zamanki gibi keskin ama kafası net değil

Günlerdir suskunluğu nedeniyle Muharrem İnce parti kuruyor, kurmuyor diye papatya falına dönüşen siyaset gündemi, İnce konuşunca da pek değişmedi. Evet Muharrem İnce’nin açıkladığı ve ilk adımını 4 Eylül’de Sivas’tan atacağını duyurduğu ‘1000 Günde Memleket Hareketi’nin yeni bir partileşme ile sonlanacağına dönük öngörüler çoğunlukta ama yine tam net değil. Hareketin rüzgârı ve CHP genel merkezinin özellikle olası disiplin adımlarına göre şekillenme gibi bir durum söz konusu… Yani İnce’nin söylemleri her zamanki gibi keskin ama kafası net değil. Daha doğrusu Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundaki ısrarı açık ve net de siyasi kariyerini, ‘Cumhurbaşkanı adayı’ olarak 2023’deki seçime hangi yöntemle taşıyacağı konusu flu.
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