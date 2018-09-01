Tunca Bengin: İnce CHP liderliği için kazanma noktasındaydı

Yani hatalar olmasaydı çok daha iyi olabilirdi. İnce teşhis konusunda son derece başarılı ve samimi ancak reçete uygulama noktasında sıkıntı ya da müdahalede gecikme var. Bu da kendisi açısından oldukça tartışma yaratan bir durum. Özellikle de CHP’de yaşanan gelişmelere bakıldığında. Çünkü görüntü artık koltuk kavgasının da ötesinde Kılıçdaroğlu ile İnce arasında bir kan davası havasında. Biri ülke yönetimine aday gösterdiği kişi için “Parti emanet edilmez” diyor, diğeri attığı tweet’le genel başkanını “yalancılıkla” suçluyor.

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Özetle; seçimde kaybeden İnce CHP liderliği için kazanma noktasındaydı, şimdilerde ise kaybetme sinyalleri geliyor. Bakalım İnce yine “Hatalarım var, biliyorum” der mi, diyecek mi? Ya da derse ne olur? Hepsini yakında göreceğiz…

Tunca Bengin’in yazısı