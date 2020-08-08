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Yaramazlara biraz batar!

Tunca Bengin: İnce 3-5 puanı bulabilir

CHP’den ayrılarak yeni parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce’den henüz yekten doğrulama ya da yalanlama yok. Ama olası partinin zamanı, merkez üssünden kurucularına dek detaylar tam gaz. Hatta alacağı oy oranına dönük anketler ya da hangi kesimin oylarını çekeceğine dönük öngörüler de söz konusu. Örneğin deniliyor ki; CHP’den bir iki puan alabilir. Kemik oyu alamaz ama şu olabilir CHP’den zaten kopmuş olan İYİ partiye ya da HDP’ye giden insanlar İnce’ye dönebilir. Bir de CHP’den kopmuş evinde oturup sandığa gitmeyen insanlar gidebilir. Yani 3- 5 puanı bulabilir Muharrem İnce.

Tunca Bengin’in yazısı

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