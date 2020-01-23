Tunca Bengin: Görüntü, Kaftancıoğlu ile Canpolat sert bir rövanş yaşanacağı havasında

CHP, 28-29 Mart’taki 37’nci olağan kurultayına hazırlanıyor. Bu bağlamda İstanbul dahil ülke genelinde 800’e yakın ilçede kongreler bitti. Takvime göre, bu ayın 26’sı itibarıyla tüm ilçe kongreleri tamamlanmış olacak. Şubat başından itibaren de il kongreleri başlayacak ve aynı ay içinde sonlanacak. O nedenle, partide gözler il başkanları seçimine çevrilmiş durumda. Özellikle de en kritik il İstanbul’da. Çünkü henüz adaylar belli değil ama an itibarıyla görüntü mevcut il başkanı Canan Kaftancıoğlu ile bir önceki başkan Cemal Canpolat arasında çok çekişmeli ve sert bir rövanş yaşanacağı havasında. Aslında buna Oğuz Kaan Salıcı’nın başını çektiği ekip ile Bakırköy, Ataşehir, belediye başkanlarının önderliğindeki grubun “kan davasına” dönüşen kavgaları demek daha doğru.
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Temmuz, ağustos ve eylül aylarında 24 milyon kişi seyahat etti
Temmuz, ağustos ve eylül aylarından oluşan üçüncü çeyrekte, yurt içinde ikamet eden 24 milyon 264 bin kişi seyahate çıktı. Toplam seyahat sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1.8 azalarak 31 milyon 939 bin seyahat olarak kaydedildi. Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 309 milyon 342 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 9.7 gece oldu.
Sağlık bakanı: Türkiye’de korona virüsü riski yok
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin’de görülen korona virüsü nedeniyle Türkiye’de risk bulunmadığını söyledi.
Aksa Enerji’den fiyat sorunları nedeniyle üretimi geçici durdurma talebi
Aksa Enerji, 147 MW kurulu güçteki Şanlıurfa Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali’nin, serbest piyasa koşullarında Türkiye sınırları içerisinde rekabetçi bir fiyattan elektrik üretimi gerçekleştirme imkanının azaldığı gerekçesiyle geçici süreyle üretimini durdurmak için TEİAŞ’a başvurduğunu duyurdu.
Orman bakanlığı: 11 milyon fidanın yüzde 95’i tuttu
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Bekçilere kimlik sorma yetkisi veren kanun teklifi Meclis’te
AKP, çarşı ve mahalle bekçilerine kimlik sorma ve adli görevler verilmesini içeren kanun teklifini Meclis’e sundu.