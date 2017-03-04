Tunca Bengin: Fırat Kalkanı Harekâtı’nın boşa çıkmaması için Münbiç’in de kontrol altına alınması şart

Münbiç Suriye politikasında Türkiye’nin olmazsa olmazı. Çünkü PYD/YPG hâlâ El Bab’ın güneyinden dolaşarak Münbiç ile Hatay sınırındaki Afrin’i bağlayan bir koridor oluşturabilir. Dolayısıyla, Türkiye’nin bekası için kaçınılmaz olan Fırat Kalkanı Harekâtı’nın boşa çıkmaması için Münbiç’in de kontrol altına alınması şart. Nitekim Türkiye’de ısrarla El Bab’dan sonra hedefin Münbiç olduğunu vurguluyor. Ancak bazı sıkıntılar söz konusu.

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Emekli tuğgeneral, Dr. Naim Babüroğlu’nun önerisi ise Süleyman Şah Türbesi’nin acilen eski yerine taşınması, böylece de zorunlu olarak Münbiç’in bir bölümünün içinden geçecek bir emniyet koridoru oluşturulması…

Tunca Bengin’in yazısı