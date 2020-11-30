Tunca Bengin: Depremlere dönük veriler de şu andaki salgın tablosu gibi iç açıcı değil

İzmir Depremi’nin ardından TBMM’de kurulan Deprem Araştırma Komisyonu’nda dinlenen Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, fayların hareketliliğine dikkat çekerek “Türkiye’de her an 7’nin üzerinde bir deprem meydana gelebilir” diye uyardı. Geçtiğimiz günlerde Bayburt’ta meydana gelen 3.8 büyüklüğündeki depremin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü eski öğretim üyesi Prof. Dr. Osman Bektaş Doğu Karadeniz’de gizli fayların olduğunu ve bunların diri olduğunu söyledi. Dahası denizlerdeki fay hatlarının da güncel deprem haritasında yer almadığını öne sürdü.

Malatya’da meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki son depremin ardından da Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür’den riskli yerler açısından nokta tespitlerle uyarılar geldi. Yani 485 aktif fayın olduğu 81 ilin 68’inden bir şekilde aktif fay geçtiği ülkemizde olası depremlere dönük veriler de şu andaki koranavirüs salgını tablosu gibi iç açıcı değil, hatta öngörülerde endişe verici tespitler söz konusu.

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Tunca Bengin’in yazısı