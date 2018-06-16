Tunca Bengin: Deneyimli politikacılar mitinglerdeki coşkunun sandık sonucuyla doğru orantılı olduğunu savunuyor

Bugün ise öyle noktadayız ki sadece biz gazeteciler değil, her vatandaşın elinde görüntüleri anında aktarma özelliği olan akıllı telefonlar var. Dahası, birçok televizyon kanalı canlı yayınlarla meydanlardaki kalabalıkların görüntülerini veriyor. Eskilerden bu yana hiç değişmeyen ise mitingler sandık sonuçlarını bire bir yansıtır mı? Ya da mitinglerin sandığa etkisi var mı tartışması. Buna günümüz kamuoyu araştırmacıları “Mitingler güç algısı açısından önemli ama kalabalıklar nedeniyle bir adayın, partinin oyu ülke genelinde 2-3 puan yükselmez ya da miting çok soluk geçti diye birkaç puan düşmez” diyor. Deneyimli politikacılar ise mitinglerdeki coşku ve heyecanın sandık sonucuyla doğru orantılı olduğunu savunuyor. Aslında geçmişten bu yana her ikisini de doğrulayan örnekler var. Bakalım bu kez nasıl olacak?..

Tunca Bengin’in yazısı