Tunca Bengin: Deneyimli politikacılar mitinglerdeki coşkunun sandık sonucuyla doğru orantılı olduğunu savunuyor

Bugün ise öyle noktadayız ki sadece biz gazeteciler değil, her vatandaşın elinde görüntüleri anında aktarma özelliği olan akıllı telefonlar var. Dahası, birçok televizyon kanalı canlı yayınlarla meydanlardaki kalabalıkların görüntülerini veriyor. Eskilerden bu yana hiç değişmeyen ise mitingler sandık sonuçlarını bire bir yansıtır mı? Ya da mitinglerin sandığa etkisi var mı tartışması. Buna günümüz kamuoyu araştırmacıları “Mitingler güç algısı açısından önemli ama kalabalıklar nedeniyle bir adayın, partinin oyu ülke genelinde 2-3 puan yükselmez ya da miting çok soluk geçti diye birkaç puan düşmez” diyor. Deneyimli politikacılar ise mitinglerdeki coşku ve heyecanın sandık sonucuyla doğru orantılı olduğunu savunuyor. Aslında geçmişten bu yana her ikisini de doğrulayan örnekler var. Bakalım bu kez nasıl olacak?..
SON HABERLER
Erdoğan’la poz veren futbolculara takım arkadaşlarından ‘tam destek’
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile çektirdikleri fotoğraf nedeniyle eleştirilen Özil ve Gündoğan’a milli takım arkadaşlarından tam destek geldi.
Doğan’dan CHP’li Yarkadaş’a yalanlama: ‘Medya satışı’nda tahsilatı yaptık
Doğan Holding, medya satışı ile ilgili paranın tahsil edilemediği yönündeki iddianın tamamiyle asılsız olduğunu açıkladı.
AGİT’ten seçim raporu: Erdoğan adayları terörizmle suçluyor; medya sınırlanıyor
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) heyeti, Türkiye’deki seçim sürecine ilişkin bir ara rapor hazırladı.
Raporda, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın diğer adaylar ve partileri sıklıkla terörizm destekçisi olarak suçladığı belirtilirken, terörle mücadele kanununa dikkat çekilerek “Çok sayıda medya kuruluşu kapatıldı, gazeteciyse tutuklandı” dendi.
Britanya’da ‘süresiz oturma izni’ kolaylığına devam: Yeni vize kategorisi hazır
Britanya, Türkiye vatandaşlarına süresiz oturum verilmesi uygulamasına ‘yeni vize kategorisi’yle yeniden başladı.
Bahçeli yavru köpek için konuştu: Gözümün önünden o fotoğraf bir türlü gitmiyor
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sapanca’da ayakları kesilerek öldürülen köpeğin görüntülerinin gözününün önünden bir türlü gitmediğini belirterek “Hayvanlara karşı işlenen suçların Ceza Kanunu kapsamına alınması için her mücadeleyi yapacağız” dedi.