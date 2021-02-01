Tunca Bengin: CHP’nin abileri gelinen bu noktadan oldukça rahatsız

Dolayısıyla Kılıçdaroğlu’nun parti öz gücünden ziyade toplama çıkarmaya endeksli ‘dostlarla iktidar’ söylemiyle zaten karışık olan CHP’deki kafalar hepten karışmış durumda. Çünkü artık yeni istifa iddiaları ya da Muharrem İnce’nin kuracağı partiye kayması muhtemel oylar nedeniyle bir bölme işlemi olasılığı da söz konusu. Buna bir yanda damlamayla çoğalma öte yanda kaçaklarla eksilme olasılığı, yani tipik bir ‘havuz problemi’ de denilebilir. O nedenle de özellikle CHP’nin abileri gelinen bu noktadan oldukça rahatsız. Ki bazılarının partideki sıkıntılarda arabuluculuk yapma gibi niyetleri ve hazırlıkları vardı. Ama son gelişmelerden sonra bu da zora girmiş durumda.
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