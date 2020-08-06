Tunca Bengin: CHP’deki söylemler bölünme, parçalanma konusuna odaklı

Evet Kılıçdaroğlu neredeyse tüm delegelerin oylarıyla bir kez daha seçildi, partide mutlak hakimiyetini ilan etti, daha da güçlendi ama CHP’den yükselen sesler ve olası gelişmeler partide pek birlik, beraberlik havası vermiyor. Hatta henüz Muharrem İnce tarafından doğrulanma ya da yalanlaması yapılmayan bir kopma ve yeni bir parti durumu söz konusu… Dolayısıyla da CHP’deki söylemler daha çok bölünme, parçalanma konusuna odaklı. Bu bağlamda da parti içi iktidar ve muhalif cenaha yakın kesimlerden karşılıklı görüşler, eleştiriler havada uçuşuyor ve birbirini bölücülükle suçluyor.

Tunca Bengin’in yazısı