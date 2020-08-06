Tunca Bengin: CHP’deki söylemler bölünme, parçalanma konusuna odaklı

Evet Kılıçdaroğlu neredeyse tüm delegelerin oylarıyla bir kez daha seçildi, partide mutlak hakimiyetini ilan etti, daha da güçlendi ama CHP’den yükselen sesler ve olası gelişmeler partide pek birlik, beraberlik havası vermiyor. Hatta henüz Muharrem İnce tarafından doğrulanma ya da yalanlaması yapılmayan bir kopma ve yeni bir parti durumu söz konusu… Dolayısıyla da CHP’deki söylemler daha çok bölünme, parçalanma konusuna odaklı. Bu bağlamda da parti içi iktidar ve muhalif cenaha yakın kesimlerden karşılıklı görüşler, eleştiriler havada uçuşuyor ve birbirini bölücülükle suçluyor.
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Grafiklerle Türkiye’nin ‘corona’ tablosu
Diken, Türkiye’deki hastaların ve hayatını kaybedenlerin sayısı ile büyük önem taşıyan testlerin sayısını günü gününe aktarıyor…
Simülasyon: Olası seçim sistemi değişikliği ve sonuçları
Seçim çevrelerinin daralması, büyük partileri kayırarak temsilde adalete zarar verir. Daraltılmış bölgeler, milletvekili sayısının artması bakımından AKP’nin olduğu kadar CHP’nin de işine yarayacak gibi görünüyor.
DİSK ‘Dava açarız’ dedi, Dardanel topu ‘resmi makamlara’ attı
DİSK, mesai saatleri dışında çalışanlarını gözetimde tutan Dardanel şirketini protesto etti. Şirket ise bu modelin resmi makamlar tarafından önerildiğini belirterek kendisini savundu.
AKP’li yetkiliye göre İstanbul Sözleşmesi’yle ilgili karar haftaya netleşebilir
İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmeye ilişkin tartışmalar sürerken, sözleşmeye yönelik tutum AKP’de karşıt seslere yol açıyor. Partiden üst düzey bir yetkiliye göre sözleşmeye ilişkin karar haftaya netleşebilir.
Akşener’den Bahçeli’ye yanıt: Bıktık, lütfen kendi ortağıyla ilgilensin
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Evine dön” çağrısına “Bahçeli kendi ortağıyla ilgilensin. Siyasi magazin konularından konuşmayı siyasi nezaketle hiç bağdaştırmadığımı söylemek isterim” cevabını verdi.