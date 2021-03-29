Tunca Bengin: CHP’de ‘neler yapılmalı’dan ziyade ‘neden yapılmıyor’u sorgulamak daha gerçekçi

CHP İktidar Hareketi oluşumunca ‘sokağın nabzı’ denilerek Kılıçdaroğlu’na sunulan son rapor ne diyor? İttifaklar yapılırken ‘CHP sol düşünceden uzaklaşıyor, sağa kayıyor’ algısı yaratılmamalı ve parti tabanındaki ideolojik düşüncelerin dengeleri korunmalı. Parti örgütlerinde ‘ekipçilik ve tarafçılık’ anlayışı terk edilmeli. Delegelik sistemi kaldırılmalı, her görev ve her makam mutlaka üyelerin katılımıyla yapılacak seçimle belirlenmeli. Yani mesela bir il, ilçede belediye başkan adayı ya da milletvekili adayları o yerlerdeki bütün CHP’lilerin oy kullanımıyla seçilsin. Özellikle de atama asla olmasın. Bu saptamalar parti içi demokrasi adına gerçekten olmazsa olmazlar ama sadece kulağa hoş gelmekten öteye de geçmeyen sözler. Çünkü bu ve buna benzer tespitler daha önce de defalarca dile getirildi, kayda geçti ama o kadar. Dahası bunları çok fazlaca dillendirenler CHP içinde dışlandı, ötelendi, küstürüldü sonunda da ya partiden gönderildi ya da burada bize ‘siyaset yapma şansı kalmadı’ diyerek kendiliğinden gitti. Dolayısıyla CHP’liler açısından sıkıntıları aşma bağlamında ‘neler yapılmalı’ arayışından ziyade ‘neden yapılmıyor’ noktasına odaklanmak ve sorgulamak daha gerçekçi.
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