Tunca Bengin: CHP kendi oylarının bölünmesi gibi bir riski tetikledi

CHP toplumun kendi dinamiklerini hesap edebilecek ayarı elinden kaçırdı. Sokak hassasiyetini, siyaseti kendileri için hedef belirlemiş bir grubun arzusuyla, hevesiyle göz ardı etti, ediyor.

Dolayısıyla da son birkaç seçime kadar sağa sola ideolojik zikzaklarla daha çok kimlik arayışı görüntüsü veren ve hüsrana uğrayan CHP, bu kez de doğrudan parti yönetimindeki sağa sola çekiştirmelerle sıkıntı yaşadı, yaşıyor. Çünkü aday tespitlerinde Kılıçdaroğlu’nun yakın çevresindeki hemen herkes kenarlara, köşelere kendi adamlarını yerleştirdi.

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Yani sokağın, seçmenin nabzını tutmak yerine kadro atamaları yapıldı. CHP açısından garanti denilen İstanbul’un bazı ilçeleri ve İzmir’de olduğu gibi. Tabii bunların sonucunda da CHP içinde kırılan, dökülen ve partiye sırtını dönenlerden bazıları da soluğu DSP’de aldı.

Açıkçası, CHP yönetimi bu kırgınlıkları bile sağlıklı bir politikayla asgariye indiremedi. Ve kendi oylarının bölünmesi gibi bir riski tetikledi.

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Tunca Bengin’in yazısı