Tunca Bengin: Bildik soru yine gündemde; CHP oylarını neden artıramıyor?

Dolayısıyla, ekrandaki son açıklamalarında Kılıçdaroğlu’na da yöneltilen CHP açısından bildik soru, tartışma yine gündemde:

CHP oylarını neden artıramıyor?

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Gerçi Kılıçdaroğlu buna artıramıyor demenin haksızlık olacağı karşılığını vererek, “Beklediğimiz kadar yükseliyor mu, belki onu tartışmak lazım” diye farklı bir tanım getirdi ama öyle ya da böyle CHP’nin kendini yenileyen bir taban gücü bulamadığı çok açık. Bir başka deyişle, bugüne dek CHP’nin hem tabanına hem de sokaktaki insana umut olması için yenilenmesi konusundaki söylemler ve atılan adımların pek yararı olmadığı ortada.

Tunca Bengin’in yazısı