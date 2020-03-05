Tunca Bengin: Batı ülkeleri varlıklarını Rusya’ya hissettirmiyor

Bahar Kalkanı Harekâtı kapsamında Silahlı Kuvvetler Mehmetçik’e namlu doğrultan, sivillere saldıran, hâlâ da devam eden Suriye güçlerini vurdu, vuruyor. Şam rejiminin bu alçaklığına karşı ABD ve Batı ülkelerinden gelen olumlu ve doğru yöndeki açıklamalar ise eyleme dönüşmüş değil. Yani göçmenlerin kapılarına dayanmasıyla krizin doğrudan kendisini etkileyeceğini anlayan Batı ülkeleri Esad’ın zulmünden kaçan Suriyeliler için İdlib’de bir güvenli bölgenin kaçınılmaz olduğunu nihayet dillendiriyorlar ama bu sözlerin kıymet kazanabilmesi için somut adım atmıyor, yekten Ankara’nın yanında durarak, varlıklarını Rusya’ya hissettirmiyorlar.

ABD’nin tavrı da malum. O da her zaman olduğu gibi destek, müttefiklik bağlamında en yüksek tondan atıp tutuyor ancak söz Türkiye’nin ihtiyacı olan hava savunma sistemi talebine geldiğinde “Şimdi olmaz, sonra belki” diyor.

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Tunca Bengin’in yazısı