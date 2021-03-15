Tunca Bengin: Başından beri gitti gidiyor denen Esad hala yerinde, hatta güçlenmesi söz konusu

Suriye iç savaşı 10. yılını geride bırakırken sahaya baktığımızda Fırat’ın doğusu, Fırat’ın batısı ve Esad rejiminin egemen olduğu bölgeler şeklinde parçalı ve son derece karmaşık bir tablo var karşımızda. Çünkü tablonun her parçası da kendi içinde başka karmaşıklıklar içeriyor. Hem aktörler hem de aleni ve gizli farklı planlar, senaryolar açısından. Dahası ta başından beri gitti, gidiyor denilen Esad hala yerinde, hatta güçlenme durumu söz konusu. Çatışmaların ilk başladığı andan bugüne dek ortaya çıkan katliam ve göç bilançosu ise insanlık adına utanç verici boyutta. 150 bini kadın ve çocuk 600 bini aşkın insan hayatını kaybetti, ülkesini ve ülke içinde evini terk edenlerin sayısı da 13 milyonu buldu. En vahimi de hala bu karanlık tünelin ucunun görünmemiş olması. Evet, uluslararası platformlarda ülkeye ve bölgeye barış söylemleri ve sanki çabaları, görüşmeleri var ama bunlar da daha çok ‘mış‘ havasında.
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