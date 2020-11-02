Diken

Yaramazlara biraz batar!

Tunca Bengin: Aradan 20 yıl geçmesine rağmen okullar, hastanelerin tamamı elden geçmiş değil…

Evet, kentsel dönüşüm diyerek çok sayıda bina yenilendi ama onların da doğru yerde ve doğru amaçla yapılmadığına, daha doğrusu rant odaklı olduğuna yönelik tartışmalar sürekli gündemde. Dahası, aradan 20 yıl geçmesine rağmen devlet daireleri, okullar, hastanelerin tamamı elden geçmiş değil…

Açıkçası; sözün bittiği yerdeyiz. Yapılması gerekenler belli, binalarımızı hızla güvenli hale getirmek ve deprem anında nasıl davranacağımızı öğrenmek ve ciddiye almak. Çünkü deprem İzmir gibi İstanbul’un da gerçeği ve olası büyük sallantıya dönük en iyimser senaryo bile felaket. O nedenle de tam anlamıyla gerçek bir deprem seferberliği başlatmak şart. Yoksa bir sonraki sallantı, Allah saklasın, korkulan o büyük deprem olabilir ve bunları bir kez daha konuşmaya gerek bile kalmayabilir…

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Tunca Bengin’in yazısı

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