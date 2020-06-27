Tunç Soyer: Üç yıl sonra Kordon’da denize girilecek

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ‘corona’ koşullarına rağmen kente dönük projelere tüm hızıyla devam ettiklerini belirterek, üç yıl sonra İzmir’in simgesi Kordon’da denize girilebileceği vaadinde bulundu.

Fotoğraf: Arşiv

Sözcü’den Deniz Zeyrek’e konuşan Soyer, iktidarın neden CHP’li belediyerin üstüne gittiğine dair bir soruya verdiği yanıtında Kordon’la ilgili vaadini de açıkladı.

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Soyer şöyle konuştu: “Devlet ücretsiz maske dağıtamadı, biz 6 milyon 750 bin maskeyi İzmirlilere ücretsiz ulaştırdık. Salgın sırasında 180 bine yakın aileye sosyal yardım ulaştırdık. Bir yandan da büyük projelere devam ettik. Böyle bir dönemde metro projesi için 75 milyon Euro düşük faizli kredi bulduk ve tüm hızıyla projeye devam ediyoruz. İddia ediyorum üç yıl sonra (Kordon) şurada denize gireceğim. Şimdi iyi niyetlilerse, bunu konuşup tartışsınlar.”

‘Bağımsız İzmir’ suçlaması

Son dönemde, turizmcilerle düzenlediği bir toplantıda ‘İzmir parası’ ve ‘İzmir bayrağı’ gibi konuları gündeme getiren Soyer, iktidara yakın medyanın hedefinde yer alıyor. Soyer, bayrak konusu ‘şaka olsun diye’ anlattığını, kente özel bir kripto paranın da bölgede takas ekonomisini canlandıracağını belirtse de ‘bağımsız İzmir’ istemekle suçlanmıştı.

CHP yönetimi de iktidar tarafından İzmir ve İstanbul başta olmaz üzere CHP’li belediye başkanlarına yönelik ‘kumpas’ kurulmaya çalışıldığını son dönemde sıklıkla dile getiriyor.