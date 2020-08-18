Tunç Kayacı: İstikrarı yakalarsa Mensah’ın Beşiktaş’a katkısı büyük olur

Beşiktaş, uzun uğraşlar sonrası önemli bir transfere imza attı. Mensah’ı, Kasımpaşa ve Kayserispor performanslarıyla tanısak da yine de bilinmeyen taraflarını paylaşalım istedik. (…)

Tecrübeli oyuncunun zaman zaman kart sorunu yaşadığını ve ağır idmanlardan da pek hoşlanmadığını söyleyebilirim. Beşiktaş performansı tabi ki bütün bu söylediklerimize bakarsak merak konusu. Ama şu bir gerçek ki taraftar için heyecan verici bir transfer. Yönetim, kiralık da olsa şu ekonomik şartlarda büyük fedakarlık yaptı. İstikrarlı bir performans yakalarsa katkısı çok yüksek olur. Yeter ki oynasın ve istesin.

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Tunç Kayacı’nın yazısı