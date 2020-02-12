Tunç Kayacı: Galatasaray için lig yeni başlıyor diyebiliriz

Galatasaray için lig yeni başlıyor diyebiliriz. Malum herkesin ortak fikri Sarı-Kırmızılı ekibin ikinci yarı başlangıcında kolay bir fikstüre sahip olması. Ancak maçlar oynanmadan kazanılmıyor. Kolay gözüken fikstürden çıkış düşünüldüğü gibi olacak mıydı? Gerçekten de hesaplar tuttu, bir iş kazası olmadan 5’te 5’le bugüne gelindi. Şampiyonluk yarışında olabilmek, aradaki farkı kapatmak için gerekli ortam oluştu. Ama şu bir gerçek ki devre arası transferlere, pozitif anlamda değişen oyun sistemine rağmen bu galibiyet serisi taraftarı tam anlamıyla tatmin etmiş gözükmüyor. Özellikle kupanın ilk ayağında Alanyaspor maçı oynanmadan evvel Galatasaray için bir test olacak diye görüş belirtmiştim. Nitekim bu testi geçemediler ve 2-0 yenilgiyle döndüler.

Tunç Kayacı’nın yazısı