Tunç Kayacı: Başakşehir’de hem mental hem de fiziksel yorgunluk göze çarpıyor

İstanbul derbisinde lige kötü başlayan şampiyon Başakşehir’in Karagümrük karşısında ne yapacağı merak konusuydu. Okan Buruk 2 yenilgili, puansız takımıyla siftah yapmak amacındaydı. Karagümrük’ün yenilenmiş kadrosunda ilk 11’de 9 yabancı vardı. İlk yarı oyun üstünlüğü Başakşehir’de göründü ancak aldatıcıydı. Niye derseniz Karagümrük oyun planını topu rakibe bırakmak üzerine yapmıştı. Rakibe kendi ceza alanına kadar müsade etti. Süper Lig’in yeni ekibi kaptıkları toplarla da etkili ataklar yapıp önemli gol pozisyonları da buldu. Başakşehir’de hem mental hem de fiziksel bir yorgunluk fazlasıyla göze çarpıyor.

Tunç Kayacı’nın yazısı