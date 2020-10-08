Tunç Kayacı: Almanya karşısında belli bölümlerinde müthiş ve akıllı baskı uyguladık

Şenol Güneş’in sahaya sürdüğü 11’e baktığımızda olası farklı bir yenilgi havamızı bozar mı endişesi yok değildi. Üstelik eylül dönemi milli maçları pek iyi geçirmemiştik. Belki rakip de bize benzer bir anlayışla bir takım sahaya sürmesi 90 dakikayı daha dengeli hali getirmişti. Ama biz şunu net gördük ki eğer özgüveniniz varsa rakip önemli değil. Dün gece de oyunun belli bölümlerinde müthiş ve akıllı bir baskı uyguladık. Bu kararlı baskı aynı zamanda etkili top kapmalarla birleşince 3 nefis gol bulduk. Tabiki böyle güçlü bir ekol karşısında zaman zaman doğal olarak pozisyonlar verdik ve kalemizde goller gördük.
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