TÜMTİS başkanı: Kargocular ekmek parası ile ölüm riski arasında tercihe zorlanıyor

Tüm Taşıma İşçileri Sendikası (TÜMTİS) Başkanı Kenan Öztürk ‘corona’ döneminde kargo çalışanlarının ‘ekmek parası ile ölüm riski arasında tercih yapmaya’ zorlandıklarını söyledi.

Fotoğraf: DHA

BBC Türkçe’den Berza Şimşek’e konuşan Öztürk, “Gerçekten her gün bu tedirginlikle işe gidip geliyorlar. Kendiliğinden tazminatını da geride bırakarak işi bırakan işçiler var” dedi.

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Öztürk, sendikanın örgütlü olduğu kargo şirketlerinde çalışanların taleplerinin görüşmeler neticesinde çoğunlukla karşılandığını, ancak özellikle sendikanın olmadığı işyerlerinden çok sayıda şikayet aldıklarını anlattı.

Sendika başkanı şöyle konuştu: “Çok sayıda işçi bizi arıyor, ‘Maske bulamıyoruz, eldiven bulamıyoruz. 12 saat çalışıyoruz, fazla mesai ücreti alamıyoruz. Bari salgın döneminde sekiz saat çalışalım diyoruz, bize kapıyı gösteriyorlar’ diyorlar.”

“Pozitif vakalar çıktı, teste dahi gönderilmiyoruz” diye şikayetler olduğunu da ifade eden Öztürk, “Etkin bir denetim mekanizması olmadığı için işverenler, özellikle örgütsüz yerler çok daha pervasızca davranıyor, kölece çalıştırıyor” dedi.

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Kargo çalışanları corona virüsüne yakalanma riskinin azalması için salgın süresince tıbbi gereçler, temizlik ürünleri ve gıda ürünleri hariç kargo alımının durdurulmasını talep ediyor.