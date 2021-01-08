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Yaramazlara biraz batar!

Tuma Çelik’e ‘nitelikli cinsel saldırı’dan 12 yıl istemiyle dava

Bağımsız milletvekili Tuma Çelik hakkında ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istenen iddianame kabul edildi.

Çelik, Ankara 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 24 Şubat’ta ilk kez hakim karşısına çıkacak.  

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Fotoğraf: hdp.org.tr

Çelik, Mardin’in Midyat ilçesinde 31 Mart 2018’deki yerel seçim çalışmaları sırasında bir dernekte tanıştığı D.K’ye cinsel saldırıda bulunmakla suçlanmıştı.

Mardin başsavcılığı, kadının şikayeti sonrası Çelik’in dokunulmazlığının kaldırılması için Meclis’e fezleke göndermişti.

Dokunulmazlığı 7 Ekim 2020’de kaldırılan Çelik, HDP’den de ihraç edilmişti.

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Ankara başsavcılığının soruşturması kapsamında Çelik hakkında iddianame hazırlanarak mahkemeye sunulmuştu.

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