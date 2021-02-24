Tuma Çelik hakim karşısına çıktı: Adli kontrol şartı devam edecek

Mardin Bağımsız Milletvekili, eski HDP’li Tuma Çelik’in ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan yargılanmasına başlandı.

Fotoğraf: AA

Çelik, Mardin’in Midyat ilçesinde 31 Mart 2019’daki yerel seçim çalışmaları sırasında, HDP milletvekiliyken bir dernekte tanıştığı D.K.’ya cinsel saldırıda bulunmakla suçlanmıştı.

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Mardin başsavcılığı, kadının şikayeti sonrası Çelik’in dokunulmazlığının kaldırılması için Meclis’e fezleke göndermişti. Dokunulmazlığı 7 Ekim 2020’de kaldırılan Çelik, HDP’den de ihraç edilmişti. Ocak ayında Çelik hakkında ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istenen iddianame kabul edilmişti.

AA’nın haberine göre Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde kapalı görülen duruşmaya sanık Tuma Çelik ve müşteki D.K. ile taraf avukatları katıldı.

‘Suçlamaları reddetti’

Mahkeme başkanı, Çelik’e savunmasını yapması için söz verdi. Üzerine atılı suçlamaları reddeden Çelik, suçsuz olduğunu savundu.

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Müşteki D.K’nın beyanının ardından müşteki avukatları sanığın tutuklu yargılanması gerektiğini belirtti. Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanık hakkında uygulanan yurt dışı yasağı adli kontrol şartının devamına hükmetti.

Davaya, 12 Mart’ta devam edilecek.

KADEM üyelerinden adliye önünde basın açıklaması

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) üyeleri, duruşmanın ardından Ankara adliyesi önünde basın açıklaması yaptı.

“İstismar felakettir sessiz kalma”, “Tacize hayır”, “Tacize taviz verme” yazılı dövizler taşıyan ve pankart açan grup adına, KADEM Yönetim Kurulu üyesi Avukat Derya Yanık, yargılama sonucu kamu vicdanına yaraşır bir kararın çıkması için davanın takipçisi olacaklarını bildirdi.

Çelik’in 12 yıldan az olmamak üzere hapis istemiyle yargılandığını söyleyen Yanık şöyle devam etti: “Bizler kadına yönelik tüm olaylarda ve kamuoyuna yansımış bu davada her zaman olduğu gibi suça odaklanarak adaletin tesis edilmesi gerektiğine inanıyor ve üzerine atılı suçtan yargılanan Tuma Çelik’in hak ettiği en ağır cezayı alması için çalışacağımızı ilan ediyoruz.”