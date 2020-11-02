Tüm zamanların en çok izlenen videosu: Baby Shark

Çocukların dinlemeye doyamadığı şarkılardan ‘Baby Shark’, 7 milyarın üzerinde izlenmeyle Youtube’un en çok izlenen videosu olarak kayda geçti.

Fotoğraf: Youtube

Akılda kalıcı melodisiyle istemsizce dile dolanan şarkıyla ilgili ebeveynlerin aynı duyguları paylaştıklarını söylemek güç.

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Ancak şarkıyı çocukların çok sevdiği, kırdığı rekorla tescillendi.

Dört yıl önce Yotube’a yüklenen Güney Kore çıkışlı video 7 milyar 40 milyon kez izlendi.

Böylece daha önce en çok izlenen video unvanına sahip ‘Despacito’ şarkısını geçti.

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Baby Shark geçen ay, ABD’de bir cezaevinde gardiyanlar tarafından eziyet olsun diye mahkumlara saatlerce dinletmesiyle gündeme gelmişti.