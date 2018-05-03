Tüm yetkiler Erdoğan’a: Bakanlıkların kuruluş yasalarını kaldırma hazırlığı

AKP’nin bir kanun hükmünde kararnameyle (KHK) bakanlıkların kuruluş yasalarını kaldırmayı ve bakanlıkların işleyişindeki tüm inisiyatifi kararnamelerle düzenleme yapacak cumhurbaşkanına bırakmayı planladığı öne sürüldü.

Cumhuriyet’ten Emine Kaplan’ın haberine göre AKP 24 Haziran sonrası yürürlüğe girecek başkanlık sistemine uyum amacıyla çıkarılacak uyum yasalarını KHK ile yapmayı planlıyor. Bu amaçla cumhurbaşkanına konuyla ilgili KHK çıkarma yetkisi veren bir yasa çıkarılacak.

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AKP’de, bu aşamadan sonra çıkarılacak ‘uyum KHK’sı’na da tüm bakanlıkların yasalarının kaldırılmasına ilişkin bir madde konulması tartışılıyor. Bu düşüncede Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın seçimi kazanıp AKP’nin Meclis’te çoğunluğu sağlayamama olasılığına karşı ‘saray kararnameleri’nin bakanlıklar üzerinde uygulanmasını güvence altına alma kaygısının yattığı belirtiliyor.