Tüm odaları ‘kral dairesi’: THY’nin, denizin altına otel projesi tamamlanıyor

Türk Hava Yolları (THY) ve ikram şirketi Do&Co’nun, Ortaköy’deki Fehime Sultan ve Hatice Sultan yalılarını 96 ‘kral daireli’ lüks otele dönüştürmek için başlattığı restorasyon çalışmaları sona yaklaştı.

Hürriyet’ten Fatma Aksu’nun haberine göre 25 yıllığına 125 milyon liraya kiralanan iki yalının toplam restorasyon maliyeti 150 milyon lirayı buldu.

‘Yer üstünde’ 8 bin metrekarelik alan kaplayan otel, deniz seviyesinin beş kat altına iniyor.

Kompleksin yer üstünde kalan bölümünde, 96 odalı iki yalı, selamlık köşkü, hamam, restoran ve otel girişinin yer alacağı büyük çadır ve pastane olarak kullanılacak seyis evi bulunuyor.

Deniz seviyesinin altınaysa içinde otopark, balo salonu, spa gibi merkezlerin olacağı, 30 bin metrekarelik beş kat bodrum inşa edildi.

Tarihi taş duvar dokusu bulunmuştu

Hatice Sultan Yalısı’ndaki hafriyat kazıları sırasında bodrum katına denk gelen kotta tarihi taş duvar (rıhtım) dokusu bulunmuştu.

Bulunan taş duvar için Üç No’lu Kurul kararlarının alınması 1.5 yılı bulurken, bu süre içinde inşaat durdurulmuştu.

Kurul kararıyla taş duvarın bir kısmının yerinde korunmasına, bir kısmınınsa sökülüp taşların konservasyonunun ardından yerine yeniden konulmasına karar verildi. Şu anda çalışmalar devam ediyor.

Bütün odaları ‘kral dairesi’ olacak olan otele, THY, VIP yolcularını deniz yoluyla getirip tekrar tekneyle uçağa götürecek.