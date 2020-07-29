Tüm liglerde küme düşme bir sezonluğuna kaldırıldı: Süper Lig 21 takımla oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig ve alt liglerde bu sezon hiçbir takımın küme düşürülmemesi yönünde karar verdi.

Basın toplantısı düzenleyen TFF Başkanı Nihat Özdemir, bu sezon hiçbir takımın küme düşmeyeceğini söyledi. Buna göre, Süper Lig 2020-2021 sezonu 18 yerine 1’inci Lig’den gelenler dahil 21 takımla oynanacak.

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TFF başkanı, 2020-2021 sezonunda ise dört takımın küme düşeceğini ifade etti. Aynı sezon üç takım Süper Lig’e çıkacak. Süper Lig, 2021-2022 sezonunda 20 takımla devam edecek.

Süper Lig’den Kayserispor, Ankaragücü ve Malatyaspor düşmüştü.

Diğer liglerde de küme düşme yok

TFF başkanı, 1, 2 ve 3’üncü liglerde de 2019-2020 sezonu için küme düşmenin kaldırıldığını dile getirdi.

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Yabancı kuralına erteleme

Özdemir, yabancı kuralının da ertelendiğini duyurdu. Bu kural, 2021-2022 sezonundan itibaren uygulanacak.

TFF, bu sezon takımların kadrolarında en fazla 14 yabancı oyuncu bulundurabileceğini, sahaya ise sekiz kişi çıkarabileceğine karar vermişti.

Takım harcama limitlerinin 4 Ağustos’ta, transfer sezonunun ilk günü açıklanacağı kaydedildi.