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Yaramazlara biraz batar!

Tüm İran uçuşları iptal edildi, iki uçak havadayken geri döndürüldü

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tüm İran uçuşlarının iptal edildiğini açıkladı.

İran havayollarına ait iki uçak havadayken geri döndürüldü. Fotoğraf: DHA

Kargo ve tarifesiz uçaklar dahil tüm İran uçuşlarının iptal edildiği belirtilen duyuruda “İniş veya kalkışlarına kesinlikle izin verilmeyecektir” dendi. 

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Karar doğrultusunda Tahran-İstanbul seferini yapmak için havalanan İran Havayolları’na ait iki uçak, kısa bir süre sonra geri döndü. Uçakların Tahran Havalimanı’na iniş yapması planlanıyor.

THY dün yeni tip corona virüsü salgını nedeniyle daha önce 27 Şubat’a kadar durdurduğunu açıkladığı Tahran harici İran seferlerini 10 Mart’a kadar iptal ettiğini duyurmuştu.

İran’da corona virüsünden ölenlerin sayısının 19’a, vaka sayısının ise 139’a yükseldiğini açıklanmıştı.

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