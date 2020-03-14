Tüm hudut kapıları dokuz Avrupa ülkesinden gelen yolculara kapatıldı

Tüm hudut kapıları Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika, Hollanda’dan gelen yolculara bugün saat 08.00 itibariyle kapatıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun imzasıyla yeni tip corona virüsü salgınıyla mücadeleye ilişkin yayınlanan genelgede, bu dokuz ülkenin vatandaşlarıyla son 14 gün içeresinde bu ülkelerde bulunan diğer üçüncü ülke vatandaşlarının bugün 08.00’den sonra Türkiye’ye alınmayacağı bildirildi.

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Belirtilen ülkelerin vatandaşlarının Türkiye’den çıkışlarında herhangi bir kısıtlama olmayacağı kaydedildi.

Türk vatandaşlarının belirtilen ülkelere seyahatlerinin geçici olarak durdurulduğu, ismi geçen ülkelerle ilgili olarak, daha önceki Çin, İran, Irak, Güney Kore ve İtalya uygulamalarında olduğu gibi, Sağlık Bakanlığı’nca belirlenen usul ve esaslara göre, muayene, kontrol, 14 günlük gözetim ve gerekli hallerde karantina işlemleri yapılacağı vurgulandı.