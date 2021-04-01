Tüm gazeteciler aşılanacak, basın kartı sahiplerine öncelik var

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) basın kartı sahiplerine öncelik verilerek gazetecilerin aşılanmasına başlandığını bildirdi.

Fotoğraf: Pixabay

Türkiye’de ancak Basın İş Yasası kapsamında sigortası yapılan gazetecilere cumhurbaşkanlığının değerlendirmesi sonucunda basın kartı veriliyor. Basında tüm çalışanlara bu sigortanın yapılmadığı biliniyor. İnternet siteleri yasa kapsamı dışında tutulduğu için istese de çalışanlarını bu kapsamında sigortalayamıyor. Türkiye’de internet sitelerinde binlerce gazeteci çalışıyor.

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TGC’nin yazılı açıklamasında, TGC Başkanı Turgay Olcayto’nun 25 Şubat’ta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya, kalabalıkların arasına girerek haber yapan gazetecilerin aşıda öncelikli gruba alınmasını talebini ilettiği anımsatıldı.

Açıklamada, 31 Mart’tan itibaren Basın İş Yasası’yla çalışan ve basın kartı taşıyan gazetecilerin e-Nabız’dan aşı randevusu almaya başladığı dile getirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Sağlık Bakanlığı yetkililerinden öğrenildiğine göre Basın İş Yasası ile çalışan, basın kartı taşıyan gazetecilerden başlayarak tüm gazetecilerin aşılanması hedefleniyor. e-Nabız’dan randevu alırken, gazeteciler de Sinovac ya da Biontech aşısı tercihi yapabiliyor.”

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Öncelik basın kartına…

Olcayto, gazeteciler için aşılanması kararı verilmesinin olumlu olduğunu belirterek şunları söyledi: “Öğrendiğimize göre Basın İş Yasası’yla çalışan, basın kartı taşıyan gazetecilerden başlayarak tüm gazeteciler aşılanacak. Bu noktada eşitlik ilkesine özen gösterilmesi son derece önemli. Gazeteci olan tüm meslektaşlarımızın aşılanmasının sağlanmasını bekliyoruz. Gazeteciler salgın sürecinde kalabalıklarda, hastanelerde, yoğun bakım servislerinde görevlerini yapmayı sürdürdü. Yurttaşların yaşadıkları sorunları kamuoyunun gündemine taşıma görevine devam etti. Sağlık Bakanlığı’nın aşılanma sürecini tüm gazetecileri kapsayacak şekilde sürdürmesini bekliyoruz.”

Herkesi kapsamalı

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) da gazetecilerin öncelikli gruba eklenmesini olumlu bulduğunu belirterek, uygulamanın basın kartı şartı aranmadan tüm gazetecileri kapsaması gerektiğini bildirdi.