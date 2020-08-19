Tüm acil çağrı numaraları 112’de birleşiyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “2021 Haziran’a kadar ormandan itfaiyeye, AFAD’dan jandarmaya, polisten sağlığa acil numaralarını kaldırıp, 112’de birleştireceğiz” dedi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Soylu, 112 Acil Çağrı Merkezi’yle ilgili dünyada parmakla gösterilen önemli bir sistemin hayata geçirildiğinin altını çizerek şunları söyledi: “Bu yazılım akıllı bir yazılım. Gelen bütün ihbarları akıllı bir yazılımla analiz edecek, hırsızlık en çok hangi bölgede oluyor, trafik kazaları en çok nerelerde oluyor, orman yangınlarında en çok sıkıntı nerede oluşuyor gibi bütün bunları analiz edecek ve bütün kurumların tedbir almaya, önceden bunlara yönelik yapılabilecek eylemleri oluşturmaya sevk edecek.”