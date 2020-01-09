Tulum içine doldurduğu kaçak kozmetik ürünlerle ‘sırtımda bebek taşıyorum’ süsü verdi

Uganda-Demokratik Kongo Cumhuriyeti sınırında bir otobüsü durduran Uganda sınır polisi, sırtında bebeğini taşıyormuş süsü veren bir kadının tulum içine koyduğu kozmetik ürünleri kaçak yoldan ülkeye sokmaya çalıştığını ortaya çıkardı.

Fotoğraf: Twitter

Tulumu içine doldurduğu yüzlerce ürünü Uganda’ya sokmaya çalışan kadın gözaltına alındı. Ürünlerin çoğunun ülkede, 2016’da yasaklanan, ten rengini açmak için kullanılan ürünler olduğu açıklandı.

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Polisin Twitter hesabında kadının bebek gibi kullandığı tulumun fotoğrafı paylaşılarak, “Bazı kaçakçılar bizi eğlendiren yollara başvuruyor. Ancak yine de yakayı ele veriyor” mesajını yayınladı.

Ürünleri Uganda’ya sokmak için ‘taşıyıcılık’ yapanların yolculuk başına 1 dolar (5.89 lira) kazandıkları belirtildi.