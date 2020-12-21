Tüketiminin güvenli olduğu sonucuna varılırsa pitonlar Florida’da restoran menülerine girebilir

ABD’nin Florida eyaletinde sağlık yetkileri yemenin güvenli olduğuna dair karar alırsa pitonlar restoran menülerine girebilir.

Fotoğraf: Kevin Pavlidis

Eyaletteki Evergaldes bölgesinde istilacı tür olan Burma pitonda bulunan cıva seviyesinin besin olarak tüketim için güvenli olup olmadığı araştırılıyor.

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Florida Balık ve Vahşi Yaşamı Koruma Komisyonu’nu eyaletin sağlık departmanıyla işbirliğinde alınacak karar sonrasında piton sofralardaki yerini alacak.

Bölgedeki vahşi yaşam için ciddi risk oluşturan zehirsiz pitonlar Florida’ya özgü bir tür değil. Pitonların 1980’lerde evden kaçan ya da doğaya salınan bir sürüngen sonrası Everglades’de görülmeye başladığı tahmin ediliyor.

Yetkiller bölge halkını piton görmeleri halinde ‘insani şekilde’ öldürmesi ya da gerekli yerlere bildirilmesi konusunda çağrı yapıyor.

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Piton elimine programıyla şimdiye kadar 6 binden fazla piton öldürüldü.

Tüketimin insan sağlığı açısından güvenli olduğuna sonucuna varılırsa bu yolla piton nüfusunun kontrol altına alınması amaçlanıyor.

Fotoğraf: Donna Kalil

Programdaki ilk kadın piton avcısı Donna Kalil şimdiye dek 437 pitonu yakalayıp uyuttuğunu belirtiyor. Doğru pişirilirse etinin çok lezzetli olduğunu belirttiği pitonları cıva testine tabi tuttuktan sonra etinden farklı sos ve tekniklerle yemek yapıyor.