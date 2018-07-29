Tüketicilerin zaferi: Danıştay ‘hesap işletim ücreti’ni iptal etti, iade talep edilebilir

Danıştay bankaların müşterilerinden ‘hesap işletim ücreti’ almasını düzenleyen yönetmelik hükmünü iptal etti.

Tüketici Sorunları Derneği (TÜSODER), 3 Ekim 2014’te yürürlüğe giren yönetmeliğin bazı hükümlerinin iptali istemiyle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) aleyhine Danıştay’da dava açmıştı.

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Danıştay 15’inci Dairesi ‘hesap işletim ücreti’yle ilgili hükmü oy birliğiyle iptal etti.

Dünya’nın haberine göre, kararda, “Açıkça sebebi gösterilip niteliği ortaya konulamayan ‘hesap işletim ücreti’ alınmasını öngören düzenleme, yönetmeliğin dayanağı olan 6502 sayılı Kanun’un 4/3’üncü maddesi ile bu konuda yerleşik yargı kararları çerçevesinde ücret, komisyon ve masrafların haklı, makul ve belgeli olması gerektiği kriterlerine aykırılık teşkil etmektedir” dendi.

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Bankalardan iade talep edilebilir

TÜSODER Genel Başkanı Deniz Öner, dört yıl süren hukuki sürecin sonunda alınan kararı tüketiciler açısından ‘çok büyük başarı’ olarak değerlendirdi.

Hesap işletim ücretinin yasal dayanağı olmadığını dile getiren Öner, “Çok güzel bir hak olduğunu düşünüyorum. Bu değerlendirilebilir. Ne kadar çok vatandaşa duyurulabilirse o kadar iyi olur” dedi.

Deniz Öner, söz konusu parayı almak isteyen vatandaşların yapacakları işlemleri “Vatandaşlar, geçmişe dönük 10 sene içinde hesap işletim ücreti kesilmişse bunların dekontlarını bankalardan talep etsinler. Vatandaşlar, TÜSODER’in sitesinde söz konusu kararı okuyabilirler. Bu kararla birlikte dilekçe yazarak bankadan iade istesinler. Vatandaşlar, bunu birkaç yolla yapabilirler. Dilekçe yazabilirler, noterden ihtarname gönderebilirler ya da iadeli taahhütlü ile talep edebilirler. Bankaların büyük çoğunluğu bunu ilk başta reddedecektir. O zaman da gelen cevapla ya da cevap vermeseler bile dekontlarıyla kendi talep yazısıyla birlikte ilçe kaymakamlarında bulunan tüketici hakem heyetlerine başvurabilirler” diye anlattı.