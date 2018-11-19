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Yaramazlara biraz batar!

Tüketici muhtaç olacak kuru soğana: Kilosu 5 liraya çıktı, yılbaşı tahmini 10 lira

İzmir’de soğanın fiyatı yüzde 100 artışla 2,5 liradan 5 liraya çıkarken toptancılar yılbaşında 10 liranın görüleceği beklentisinde.

Fotoğraf: DHA

İzmir’de kilosu geçen hafta 2,5 lira olan soğan, bu hafta 5 liradan satışa sunuldu. Toptancılar, ilkbahara yani yeni ürün çıkına kadar fiyat artışının devam edeceğini ileri sürerken, pazarcı esnafı da yılbaşına kadar soğanın fiyatının 10 lirayı bulacağını savundu.

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Geçen haftaya göre, soğanın fiyatının iki katına çıktığını belirten pazar esnafı Muhammed Cullas şunları söyledi: “Haftaya soğanın fiyatı 7 lirayı bulur. Ben hem üretiyorum hem satıyorum. Yağışlardaki düzensizliğe bağlı olarak üretici şebeke suyuyla tarlasını sulamak zorunda kaldı. Sular asitli olduğu için ürünlere zarar verdi. Bu yüzden soğanlar çürüdü. Ankara Polatlı’da yetiştirip burada satıyorum. Kış boyu Ankara’dan gelecek soğanlarda aynı sıkıntı yaşanır.”

Zam uyarılarına karşı soğanları stoklamayı düşündüğünü anlatan Cullas, soğanların ömrünün kısıtlı olduğunu hatırlatıp, bekletilen ürünlerin çürüyeceğini de sözlerine ekledi.

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Türkiye’de soğanın yüzde 60’ının Ankara’nın Polatlı ilçesinden karşılandığını belirten pazarcı Fesih Kubay ise bu yıl aynı yerden aldıkları soğanın yarısının çürük çıktığını belirtti. Yılbaşına kalmadan soğanların tükenebileceğini savunan Kubay, kalan üründe de fiyat artışının kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Kubay şöyle devam etti: “Benim tahminlerime göre soğanın kilosu yılbaşına kadar 10 lirayı bulacak. Çünkü taze soğan en erken mayısta çıkıyor. Kalan beş aylık sürede devlet bir tedbir almazsa soğanın durumu çok sıkıntılı. Devlet ithalat kararı alıp dışarıdan soğan getirebilir. Ankara, Eskişehir ve Sivrihisar’da yetişen soğanlar hastalık çıktığı için çöpe gidiyor. Ben haftalık alıp halden getiriyorum. Haftada 2 ton alıyorum. Geçen sene de aynı miktarı çok daha ucuza alıyordum.”

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