Tüketici Hakları Derneği başkanı uyardı: Maskelerin çoğunda ‘filtre katman’ yok

Tüketici Hakları Derneği (THD) Gaziantep Şube Başkanı Eczacı Bülent Yılmaz, derneğin araştırmalarında piyasadaki maskelerin büyük bölümünde virüse karşı koruyucu katman olmadığının belirlendiğini söyledi.

Fotoğraf: pixabay.com (Arşiv)

Sözcü’den Erdoğan Süzer’e konuşan Yılmaz’a göre üç kat diye satılan maskelerin birçoğunda asıl filtre görevi gören ‘meltblown kumaş’ kullanılmıyor.

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Yılmaz üç katlı maskelerin birinci ve üçüncü katında ‘spunbond’ kumaşın, ikinci katmanında ise asıl filtre vazifesi gören ‘meltblown’ isimli kumaşın kullanılması gerektiğini vurguladı.

Yılmaz gerekli katmanların kullanılmamasının sebebinin spunbond kumaşın kilo fiyatı 4-5 dolar, meltblown kumaşın ise 15-16 dolar olması olduğunu belirtti.

Piyasaya maske üreten firmalardan tıbbi cihaz satış merkezi yetki belgesi veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kaydı aranmadığını belirten Yılmaz “Ne yazık ki, vatandaşların kullandıkları maskeler için resmi bir kontrol ve takip mekanizması yok” dedi.

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Yılmaz, piyasada standart dışı maskelere yönelik denetimlerin yapılması ve sahte maskelere el konması çağrısında bulundu.