Tüketici hakem heyeti e-Devlet’ten de başvuru alacak

Ticaret Bakanlığı, tüketici hakem heyetlerine artık e-Devlet’ten de başvuru yapılabileceğini duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

Önceden başvurular kaymakamlıklara veya tüketici hakem heyetinin ofisine giderek bizzat yapılabiliyordu.

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Bakanlığın açıklamasında şöyle dendi: “Yaşadığı tüketici uyuşmazlığının çözümü için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapmak isteyen vatandaşlarımız, Kaymakamlıklara veya tüketici hakem heyetlerine giderek başvurularını bizzat elden yapmak yerine, elektronik ortamda gerçekleştirebilir.”

Açıklamada, son günlerde çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından corona virüsünün yayılmasının engellenmesi ve halkın korunması amacıyla çeşitli tedbirler alınarak, uygulamaya geçirildiği belirtildi.

Halkın muhtemel kalabalık ortamlarda bulunmaktan kaçınmaları istenilen açıklamada şöyle dendi: “Bu kapsamda, yaşadığı tüketici uyuşmazlığının çözümü için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapmak isteyen vatandaşlarımız, Kaymakamlıklara veya tüketici hakem heyetlerine giderek başvurularını bizzat elden yapmak yerine, elektronik ortamda e-Devlet kapısı üzerinden Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) aracılığıyla da gerçekleştirebileceklerdir.”