Tüketici güveninde kötümserlik devam ediyor, tasarruf etme ihtimali dipte

Tüketici güven endeksi mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 8.5 oranında arttı, ancak 59.5 değerindeki endeks piyasada kötümserliğe işaret etmeye devam ediyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi sonucu açıklandı.

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Anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabiliyor. Tüketici güven endeksinin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.

Beklenti endeksi de kötümser

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanehalkının maddi durum beklentisi endeksi nisan ayında 72.5 iken, mayıs ayında yüzde 9.3 oranında artarak 79.2 oldu.

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi nisan ayında 74.8 iken, mayıs ayında yüzde 9.5 oranında artarak 81.8 oldu.

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İşsiz sayısı

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin işsiz sayısı beklentisi endeksi nisan ayında 53.8 iken mayıs ayında yüzde 2.9 oranında artarak 55.3 oldu.

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin tasarruf etme ihtimali endeksi nisan ayında 18.4 iken, mayıs ayında yüzde 18.0 oranında artarak 21.7 oldu.