Tüketici güveni yüzde 13 düştü: Seçim sonrası yükselen endeks YSK ile çakıldı

Tüketici güven endeksi, nisan ayındaki 63.5 puandan mayısta 55.3 puana geriledi. Yüzde 13’lük orana tekabül eden mayıs ayındaki son gerileme endeksi son 15 yılın en düşük seviyesine indirdi.

Yerel seçim sonuçlarının alınmasından sonra gelen nisan verilerinde marta göre yüzde 6.9 oranında artan tüketici güveninin, YSK kararıyla İstanbul seçiminin yenilendiği ayda yüzde 13’e tekabül eden keskin bir oranda düşmesi de çarpıcı bir istatistik olarak kayda geçti.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, 0-200 aralığında değer alabiliyor. Tüketici güven endeksinin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.

Endeksin alt başlıkları da şöyle:

– Hanenin maddi durum beklentisi endeksi yüzde 10.1 düşüşle, mayısta 73.9 düzeyine geriledi (Nisan ayında 82.2 puandaydı).

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– Genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 14.9 düşüşle mayısta 70.1 puana geriledi (nisan ayında 82.4).

– İşsiz sayısı beklentisi yüzde 11.3 düşüşle mayısta 56.3’e geriledi (nisan ayında 63.52).

– Tasarruf etme ihtimali endeksi yüzde 20.3 düşüşle mayısta 20.8 düzeyine geriledi (nisan ayında 26.0).

Tüketici güven endeksi, böylece ocak 2009’da görülen 58.3 seviyesinden bu yana (farklı bir endeks yönteminin bugünkü sisteme uyarlanmış haline göre) en düşük seviyeye geriledi.