Tüketici güveni tarihi dipten döndü: Haziranda yüzde 4.3 artış

Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi mayısta gördüğü veri tarihinin en düşük seviyesinden haziranda yüzde 4.3 artışla 57.6 değerini aldı.

Fotoğraf: Reuters

Tüketici güven endeksi bir önceki ay yüzde 13 gibi sert bir düşüşle 55.3 değerini almıştı. Bu değer 2004’te başlayan veri tarihinin en düşük seviyesiydi. Mayısta bu rekor kırılmadan önce 2008 küresel krizinin etkilerinin en sert görüldüğü Kasım 2008’deki 55.7 veri tarihinin en düşüğüydü.

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Merkez Bankası ve TÜİK işbirliği ile hazırlanan endeks 2018’in ekim ayında 10 yılın en düşük seviyesi olan 57.6’yı görmüş, ardından sınırlı da olsa toparlanma eğilimine girmişti. Endeks şubat ayında 57.8, martta 59.4, nisanda 63.5 seviyesindeydi. Mayısta ise sert düşüş yaşandı.

Anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabilmekte. Tüketici güven endeksinin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu göstermekte.

Haziran ayı itibariyle tüketici güveni işsizlik hariç alt endeksler bazında artış göstermiş durumda. Hanenin maddi durumu yüzde 5.9, genel ekonomik durum yüzde 5.4, tasarruf etme ihtimali endeksi ise yüzde 6.1 artış gösterdi.

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Gelecek 12 aylık döneme ilişkin işsiz sayısı beklentisi endeksi ise haziranda bir önceki aya göre değişim göstermedi.

Aylık tüketici eğilim anketi ile tüketicilerin maddi durum ve genel ekonomiye ilişkin mevcut durum değerlendirmeleri ile gelecek dönem beklentileri, harcama ve tasarruf eğilimleri ölçülüyor.