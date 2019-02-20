Tüketici güveni şubatta 10 yılın en düşük düzeyine geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen anket sonucu hesaplanan tüketici güveni Şubat’ta yüzde 0.7 düşüşle 10 yılın en düşük seviyesi olan 57.8’e geriledi. Endeks bu düzeyi – Ekim 2018’de görülen 57.6 dışında – en son küresel finansal kriz sonrası dönem olan 2009’da görmüştü.

Kaynak: TÜİK

TÜİK verilerine göre Ocak’ta tüketici güveni 58.2 düzeyindeydi. Endeksin son onbeş yılda gördüğü en düşük düzey Kasım 2008’de 55.66 olmuştu. Bu dönemde endeks Şubat 2004’te ise tarihi rekor kırarak 98.7 puana yükselmişti.

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TÜİK’in bugün açıkladığı verilere göre;

Ocak ayında 58,2 olan endeks Şubat ayında 57.8’e geriledi.

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi 75.2’ye geriledi.

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi 75.0’e geriledi.

İşsiz sayısı beklentisi Şubat’ta yüzde 3.1 düşüşle 59.0’a geriledi.

Tasarruf etme ihtimali endeksi Ocak’taki 18.3 düzeyinden yüzde 20.2 artışla 22.0’ye yükseldi.



